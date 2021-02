Verso Milan-Inter: Vidal aumenta il carico di lavoro, convocazione quasi sicura

Arturo Vidal, assente nelle ultime partite dell’Inter a causa di una botta al ginocchio rimediata contro la Fiorentina, sarà quasi sicuramente della partita nel Derby di Milano in scena domenica pomeriggio alle 15.00. Il cileno infatti, come riportato da Gazzetta.it, ha aumentato i carichi di lavoro e sembra ormai pienamente recuperato.

Il vero dubbio ora è cosa sceglierà di fare Antonio Conte. Vidal è il suo pupillo indiscusso, tuttavia Eriksen lo ha sostituito, pur con caratteristiche differenti, egregiamente. Per questo non è escluso che, complice anche l’infortunio, il tecnico salentino non lo voglia rischiare dal primo minuto ma usarlo come jolly a gara in corso. I prossimi giorni saranno decisivi sia per una fumata bianca sicura sulle sue condizioni che sull’esito finale del ballottaggio.

