L’andata delle semifinali di Champions League è stata una serata magica per l’Inter. I nerazzurri hanno battuto il Milan con un secco 2-0, sfoderando un primo tempo eccezionale per determinazione e personalità. Un approccio che è piaciuto anche al presidente Steven Zhang, che, però, non vuole cali di tensione.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Zhang sia sceso negli spogliatoi dopo la gara di San Siro per congratularsi con la squadra. C’era tanta soddisfazione negli occhi del patron nerazzurro, ma anche la consapevolezza che la qualificazione è ancora da conquistare. “Non è finita, ragazzi. Ora mettiamo la testa sul Sassuolo, poi pensiamo al ritorno”, queste le sue parole di avvertimento.

Intanto, però, Zhang pensa inevitabilmente alla finale di Istanbul e ha già preparato un premio per la sua squadra. Secondo la Rosea, infatti, la società interista pagherà 2 milioni di euro lordi alla rosa, in caso di accesso alla finale di Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Difficile non dare ragione a Zhang: l’Inter non deve commettere l’errore di sottovalutare la gara di ritorno. La qualificazione non è ancora assicurata e, in ogni caso, si tratta comunque di un Derby: voler vincere queste partite è un obbligo morale. Mercoledì prossimo, allora, bisognerà dare continuità alla splendida prestazione di ieri sera. La gloria è a un passo, bisogna solo conquistarla.