Mkhitaryan è il talismano di Inzaghi: presto il rinnovo con l’Inter?

Henrikh Mkhitaryan è uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Inter e Simone Inzaghi difficilmente rinuncia a lui. Così sarà quasi sicuramente anche nel Derby di sabato contro il Milan. Anche perché, con l’armeno titolare i rossoneri sono stati battuti 4 volte su 4.

Una statistica importante, che non racconta però l’importanza tattica del centrocampista nerazzurro, che abbina intelligenza calcistica a doti atletiche ancora di alto livello, nonostante i 34 anni di età. Un giocatore fondamentale, al quale Inzaghi rinuncia difficilmente, e il cui impatto è andato ben oltre le aspettative del popolo nerazzurro.

Oggi Mkhitaryan è un pilastro ed è difficile immaginare un Inter senza di lui in futuro. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, se l’armeno sarà in grado di riconfermarsi ai livelli visti fin ora anche nei prossimi mesi, non è da escludere che possa arrivare presto il rinnovo con i nerazzurri. D’altronde, il contratto scade il prossimo giugno.