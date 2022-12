Mkhitaryan: “Lukaku fondamentale, Dzeko un maestro. 2023? Un solo obiettivo”

Grande protagonista con una doppietta nell'amichevole dello scorso mercoledì vinta per 4-0 contro il Salisburgo, Henrikh Mkhitaryan quest'oggi è stato intervistato sulle pagine di Sportmediaset per commentare la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campionato del prossimo 4 gennaio: "Dobbiamo iniziare fortissimo, sappiamo quanto è importante la gara col Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincere e lottare per i primi posti. E' presto per parlarne, ma conosciamo l'importanza di quella gara. Dobbiamo vincere quella, ma anche quelle successive".