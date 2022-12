Inter, bond a rischio declassamento: tutta colpa di DigitalBits

Il rating del bond emesso dall' Inter lo scorso gennaio 2022 è a rischio declassamento. A riportarlo è la nota agenzia 'Bloomberg', la quale ha riportato gli ultimi dati diffusi da 'Standard and Poor’s Global Ratings' collocando il bond di Inter Media and Communication S.p.A su CreditWatch in negativo. Come spiegato dal noto portale statunitense, il rischio declassamento del bond è stato causato da "mancati pagamenti da parte del suo sponsor di maglia Zytara Labs LLC (DigitalBits) a causa della recente flessione nel settore delle criptovalute".

Ad ogni modo tanto dipenderà dai futuri movimenti dell'Inter sul mercato delle partnership: qualora non riuscisse a rimpiazzare DigitalBits come main sponsor entro le prime settimane del 2023, a quel punto quello che ad oggi viene definito solamente come un 'rischio' declassamento per il club nerazzurro potrebbe diventare realtà. In questo momento il rating del bond dell'Inter appartiene alla categoria 'B', la quale corrisponde ad un giudizio di bond 'altamente speculativo'.