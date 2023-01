Monza-Inter, le probabili formazioni: in avanti spazio ancora alla “Dze-La”?

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza . Il tecnico nerazzurro, molto soddisfatto dopo la bella vittoria contro il Napoli , non vuole fermarsi, anzi. Sa benissimo che l'unico modo per alimentare le speranze Scudetto è fare filotto, vincendo partite in serie.

Per questo, nonostante il calendario molto compresso, è improbabile che il tecnico applichi un ampio turnover, anzi. L'ipotesi più plausibile, secondo La Gazzetta dello Sport, è che schieri quasi in blocco la medesima formazione che ha fermato "l'invincibile" Napoli, tranne per Darmian, che dovrebbe lasciare il posto a Dumfries. Gli unici altri dubbi al momento sarebbero sulla corsia sinistra, dove Gosens scalpita per una maglia da titolare, e in attacco, con Lautaro che ha fame di campo e goal. Dzeko tuttavia al momento pare insostituibile e troppo decisivo, mentre Lukaku necessita di minutaggio per carburare. Queste quindi le probabili formazioni di Monza-Inter: