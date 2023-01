Monza-Inter, le probabili formazioni: tentazione Lautaro per Inzaghi

Le ultime sulle scelte dei due allenatori per il match di stasera

A soli 3 giorni dalla vittoria contro il Napoli , l' Inter è pronta a tornare in campo, stasera alle ore 20.45. All'U-Power Stadium, i nerazzurri affrontano il Monza , nella 17a giornata di Serie A. Inzaghi sta pensando ad alcune modifiche nella formazione titolare.

Riposo probabile per Dzeko, dunque, legato alla volontà dell'allenatore dell'Inter di avere tutti in ottima condizione per la finale di Supercoppa contro il Milan, il 18 gennaio. E sia Lukaku che Lautaro, uno reduce da un infortunio, l'altro da un lungo Mondiale, hanno bisogno di giocare.