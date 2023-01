Dove vedere Monza-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per seguire la partita

Dopo la bella e meritata vittoria sul Napoli, utile a dare morale e riaprire in piccola parte il discorso Scudetto, l'Inter di Inzaghi sarà ospite del Monza. Un avversario ostico, che dopo un avvio stentato ha trovato una propria identità, riuscendo a mettere in difficoltà anche le big. La partita avrà luogo sabato 7 gennaio alle ore 20.45.

Sarà possibile assistere alla gara anche scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Monza-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.