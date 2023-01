Inter, quante soluzioni dagli esterni di fascia: l’arma in più di Inzaghi

L' Inter scende stasera in campo con il Monza vogliosa di proseguire la sua striscia vincente in campionato. Per farlo, Inzaghi punta su quella che è una delle armi più importanti della sua squadra: gli esterni di fascia .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sera torna a ricomporsi la coppia titolare, Dumfries-Dimarco, una delle più rodate ed efficaci della Serie A. Sempre la Rosea, infatti, ricorda come l'esterno mancino sia già a 3 reti in campionato e come l'olandese, invece, sia il centrocampista di fascia con più tocchi (48) nell'area di rigore avversaria.