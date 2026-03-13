Oltre ad aver parlato in maniera molto netta e decisa del derby e di tutti i discorsi ad esso collegati, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si è soffermato anche sui fischi che Alessandro Bastoni sta ricevendo ormai da settimane in tutti gli stadi.

“È assurdo, anche perché quelli che lo fischiano hanno in squadra giocatori che fanno grandi sceneggiate, contorcendosi per un contatto minimo o tenendosi la faccia quando sono stati colpiti sul petto. È un male comune che spero verrà smascherato con le nuove regole. Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico, però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti”, ha dichiarato.

E qui si collega in parte l’episodio del fallo di mano di Ricci nel finale del derby: “Ho apprezzato il fatto che l’Inter abbia tenuto un basso profilo – afferma Moratti – Zero alibi, anche se quella dinamica spesso è stata punita. Detto questo, si immagina cosa sarebbe successo a parti invertite? Sarebbe scoppiato il finimondo”.