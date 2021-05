Moratti difende Suning: “Gruppo fortissimo, ha grandi possibilità. Conte? Lo ammiro”

L'ex numero uno dell'Inter difende il gruppo cinese ed elogia Conte

Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di Rete Oro per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra.

Le parole su Suning: "Parliamo di un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è perbene, Steven ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia".

Sulla Superlega:"Si tratta di un tentativo di certe squadre di guadagnare a tutti costi. Purtroppo questa facilità non esiste per nessuno, se non per le dittature e per i monopoli. In una situazione come quella attuale una situazione non al passo con i tempi e non accettabile. Il cambiamento è stato notevole, mi manca l’adrenalina che una squadra di calcio può darti. Ma è stata un’esperienza bellissima che ricordo con grande piacere ed è un privilegio essere il presidente di una squadra di cui si è tifosi".