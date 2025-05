Moviola Como-Inter: “Cartellino revocato col VAR”

L’Inter di Simone Inzaghi non riesce a vincere il secondo Scudetto di fila nonostante la vittoria per 0-2 nell’ultimo turno sul campo del Como. La formazione nerazzurra chiude il torneo ad un punto di distanza dal Napoli – allenato dall’ex Antonio Conte – che si prende il titolo battendo il Cagliari 2-0 in casa.

Come si evince dalle varie analisi e moviole presenti sui quotidiani per il match Como–Inter con un cartellino giallo assegnato ad un giocatore nerazzurro che è stato revocato col VAR. Si tratta di quello assegnato a Nicola Zalewski per una trattenuta su Nico Paz al 43′ del primo tempo che però è stato tolto dall’arbitro Massa, si nota sul Corriere dello Sport.

Il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che l’arbitro è stato richiamato al monitor per il fallo da espulsione di Reina su Taremi e di fatto è “tornato indietro” con l’azione. Essendo il fallo di Zalewski su Nico Paz avvenuto pochi istanti dopo quell’intervento analizzato col VAR, si è annullata la giocata fallosa dell’esterno polacco.