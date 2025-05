Stramaccioni: “Inzaghi? Non colpa sua, il Napoli ha speso 150 milioni”

Negli studi di DAZN, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha fornito un suo commento sulla lotta Scudetto tra Inter e Napoli che si è conclusa in favore dei partenopei ma ha voluto difendere il gruppo di Simone Inzaghi spendendo delle parole di stima per il suo lavoro. Questo il suo pensiero:

“Non voglio difendere la categoria, ma in questo percorso l’Inter fa due finali di Champions in tre anni- Du anni prima di arrivare alla finale con il Manchester City aveva avuto un cammino più agevole, stavolta ha incontrato le migliori squadre d’Europa come Bayern e Barcellona che sono il massimo del calcio mondiale”.

Stramaccioni poi commenta anche le scelte di mercato e gli investimenti molto differenti che la scorsa estate Inter e Napoli hanno fatto, sottolineando ancora le poche colpe di Inzaghi:

“La società poteva individuare un giocatore all’altezza e invece prende Palacios che fa fatica anche a Monza, perché è sempre colpa di Inzaghi? Il Napoli invece con Conte ha speso 150 milioni e gli ha preso chi voleva, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. All’Inter invece sono arrivati Martinez e poi Taremi e Zielinski svincolati. Si poteva fare meglio ma non è giusto dire sempre che Inzaghi doveva fare meglio: la società poteva fare di più. Io l’Inter con i titolari non l’ho vista soccombere con nessuno“.