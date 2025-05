Trevisani lancia l’ALLARME: “Inzaghi resta? 50 e 50”

Nelle ultime ore hanno fatto molto notizia le dichiarazioni di Fabrizio Biasin secondo cui tra i candidati per il ruolo di nuovo allenatore dell’Inter ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. Il giornalista di Libero sostiene però che secondo lui Simone Inzaghi e la società decideranno di proseguire insieme il rapporto.

In risposta a queste affermazioni è arrivato Riccardo Trevisani che, sempre in diretta negli studi di Pressing, ha ribadito che secondo lui non c’è da essere così ottimisti in merito alla permanenza del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra. Il giornalista non va infatti oltre un 50% di possibilità di vedere ancora all’Inter.

“Allegri è stato accostato a Napoli, Milan e Inter. Vediamo dove sarà l’anno prossimo. Fabrizio Biasin dice che secondo lui ci sono alte possibilità che Inzaghi resti all’Inter ma io dico ‘vediamo’. Diciamo al 50% si va avanti insieme”, spiega il noto telecronista e opinionista romano in merito al futuro della panchina nerazzurra.