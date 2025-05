Il clamoroso annuncio di Biasin su Allegri e l’Inter

Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, come di consueto tra gli invitati c’era anche Fabrizio Biasin che ha parlato molto di Inter e del futuro della panchina. Il giornalista di Libero è sempre ben informato sul mondo nerazzurro e ha rilanciato in diretta una clamorosa indiscrezione riguardante le sorti della guida tecnica della squadra.

Secondo Biasin, infatti, qualora Simone Inzaghi e l’Inter decidessero a fine stagione di separare le loro strada per qualsiasi tipo di motivo, ci sarebbe già un nome pronto per raccoglierne l’eredità. Sarebbe quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juve e Milan, che da sempre è in buoni rapporti col presidente Beppe Marotta.

“Tutte le società si tengono sempre pronte delle alternative. Secondo me l’Inter e Inzaghi continueranno insieme ma se non dovesse essere così per scelta di una delle due parti ci sono delle alternative. Credo che Allegri possa essere quest’alternativa”, questo il commento di Fabrizio Biasin in diretta al programma di Mediaset.