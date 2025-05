Farris: “Stagione positiva? Firmerei SUBITO per ripeterla”

Dopo la vittoria per 0-2 sul campo del Como, il vice allenatore dell’Inter Massimiliano Farris ha commentato il momento della sua squadra ai microfoni di DAZN al posto dello squalificato Simone Inzaghi. Queste le dichiarazioni del tecnico in seconda nerazzurro dopo il mancato scudetto a beneficio del Napoli:

“Non c’è rabbia, la delusione l’avevamo anche domenica sera sapendo che avevamo una grande occasione e non l’abbiamo sfruttata. Il bello del calcio è che siamo ad una settimana dal grande sogno, chiaro che c’è un pizzico di rammarico per la stagione. Sabato giocheremo la 60esima partita in stagione, questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato. Ma il Napoli ha una squadra forte e uno staff preparato, da uomini di sport è giusto fargli i complimenti”.

Il Napoli ha meritato di vincere questo scudetto? “Hanno fatto un punto in più di noi, sicuramente l’hanno meritato. Sappiamo che abbiamo lasciato qualcosa, ma i ragazzi hanno dato talmente tanto in questa stagione, abbiamo speso energie anche in altre competizioni. Ma sappiamo quanto è bella giocare una finale di Champions, abbiamo una seconda opportunità. Da grande top europeo quest’anno abbiamo affrontato tutti gli avversari top”.

Farris poi prosegue parlando della quota scudetto molto bassa rispetto alle scorse annate: “È stato un campionato dove i punti sono stati pochi, lo scorso anno avevamo il focus totale sul campionato siamo stati bravissimi a dominarlo. Quest’anno abbiamo trovato una squadra che ci ha tenuto testa, ma il calcio è uno sport talmente bello che ti dà subito una seconda grande occasione”.

La stagione dell’Inter è comunque positiva? “Se ci fosse un foglio da firmare adesso per ripetere il prossimo anno la stessa stagione, lo farei subito. Chiaro che con un pizzo di esperienza avrei rifatto altre cose. Ma abbiamo combattuto fino alla semifinale di Coppa Italia, ci siamo giocati lo scudetto all’ultima giornata, siamo in finale di Champions ad affrontare una delle squadre più forti d’Europa dopo aver battuto Bayern e Barcellona, non riesco a vedere del negativo. Sarà una settimana meravigliosa, cercheremo di portarla a casa”.