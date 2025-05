I tifosi del Barcellona esultano contro l’Inter: “Grazie Pedro”

Non è andata giù ai tifosi del Barcellona l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell’Inter e infatti festeggiano molto sui social per la vittoria dello Scudetto del Napoli, proprio nei confronti dei nerazzurri che chiudono il campionato di Serie A al secondo posto e indietro di un solo punto.

Ecco un elenco di alcuni sostenitori del Barcellona che festeggiano per il titolo alla formazione partenopea ai danni dell’Inter con dei tweet molto polemici e che hanno scatenato anche la rabbia degli interisti sul web:

🚨 Now Official: Pedro Rodriguez’s two goals against Inter last week officially cost them the league.



DON PEDRO 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/toYZfLvuDX — total Barça (@totalBarca) May 23, 2025

Inter lost the league because of a Barca academy player (Pedro) pic.twitter.com/Rc6YzqkR4I — 📸 (@ibtmrw) May 23, 2025

GOL GOL UN CULE LE QUITO EL CALCIO AL INTER GOL GOL



DOM PEDRO RODRÍGUEZ pic.twitter.com/PCByP0gXUF — Jeff (@JeffFcb14) May 23, 2025

Spunta anche un post polemico di un account con il nome di Inigo Martinez e la “spunta blu” che però non è chiaramente gestito dal difensore del Barcellona. Alcuni utenti però non se ne sono accorti e hanno insultato parecchio il possessore di questo account credendo ci fosse dietro davvero il numero 5 blaugrana che era già stato molto criticato per uno sputo ad Acerbi nella gara di San Siro.