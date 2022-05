La moviola di Inter-Empoli: straordinari per il VAR, Manganiello si perde in area

Gara ricca di episodi controversi

Prova non esaltante di Manganiello che rischia di perdersi nei momenti clou della partita e viene salvato più di una volta da un attivissimo Banti al Var. Il primo intervento della tecnologia si ha sul momentaneo 2 a 0 dell'Empoli, annullato giustamente per fuorigioco di Pinamonti : quello di Perisic è un salvataggio, non una giocata, e quindi non lo rimette in gioco.

Sbagliato assegnare il rigore all'Inter per l'intervento pulito di Parisi su Barella: errore di Manganiello, che è pure posizionato bene, viene salvato anche qui da Banti. Qualche minuto dopo di nuovo affossato Barella in area di rigore: la spinta c'è ed è pure evidente. Barella però accentua in maniera troppo evidente la caduta e in casi discrezionali come questi l'ultima parola spetta all'arbitro, che decide, erroneamente, di sorvolare. Regolare il secondo goal dell'Inter: il contrasto di Barella è duro ma regolare, prende principalmente la palla. Buono anche il 3 a 2: Skriniar interviene in maniera rude ma arpiona esclusivamente il pallone e fa ripartire l'azione che poi porterà al goal. Partita ricca di episodi e complessa, ma Manganiello appare sempre incerto e insicuro; bravo invece Banti al VAR, sempre attento e puntuale.