L’Inter si coccola Pinamonti: pedina mercato o futuro dell’attacco nerazzurro?

Molte strategie estive orbiteranno intorno a lui

Pietro Magnani

Nonostante il goal, per fortuna indolore ai fini del risultato, di Pinamonti, l'Inter non può che dirsi soddisfatta dal rendimento del proprio attaccante in prestito all'Empoli. 13 goal, proprio come Scamacca, il grande obbiettivo del mercato nerazzurro. E proprio per questo, la società starebbe iniziando a fare delle valutazioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter sfrutterà proprio l'exploit di Pinamonti per risolvere la grana Scamacca. La valutazione dei neroverdi per la propria punta è esorbitante, intorno ai 40 milioni di euro. Marotta potrebbe sfruttare proprio Pinamonti, che piace al Sassuolo, per intavolare uno scambio se non alla pari quasi: l'Inter valuta il proprio gioiello almeno una trentina di milioni ora come ora.

Qualora Carnevali dovesse fare muro, allora potrebbero farsi strada due opzioni. La prima è quella di una cessione definitiva dell'attaccante attualmente a Empoli, così da finanziare un investimento in attacco, che potrebbe in quel caso non essere Scamacca. Oppure Pinamonti potrebbe rientrare alla base. Se si guarda il rendimento infatti, il centravanti non ha avuto nulla da invidiare alla punta neroverde anzi. E, specie in tempi di austerity, tra un giocatore che costa 40 milioni e uno gratis la scelta è piuttosto semplice...

Una cosa è certa: molte delle strategie di mercato estive, in un modo o nell'altro ruoteranno intorno a Pinamonti, non ultimo, forse, il destino di Lautaro Martinez.