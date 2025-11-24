Moviola Inter-Milan: “Manca un giallo per Pavlovic”

Nel terzo scontro diretto su quattro di questa prima metà di stagione, l’Inter ha incassato ancora una sfortunata sconfitta contro il Milan. Il copione è stato tutto sommato simile rispetto ai due precedenti: partita ben giocata dai nerazzurri, dominata per almeno un tempo, nella quale Maignan è stato protagonista insieme ai due pali colpiti da Acerbi e Lautaro. Ad avere la meglio, però, sono stati i rossoneri con un gol in contropiede al primo tiro in porta.

Nel derby di ieri sera non sono mancati anche gli episodi degni da moviola, a partire dal rigore concesso tramite l’ausilio del Var per un pestone chiarissimo di Pavlovic ai danni di Thuram. Il centrale rossonero, che in quel caso è stato anche ammonito, avrebbe meritato il giallo già nel corso del primo tempo per un fallo sul francese.

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Al 5’ duello scomposto e aereo Gabbia-Lautaro: il primo alza troppo la gamba che colpisce l’interista in due punti; Martinez sgomita in viso il rossonero: Sozza non sceglie ma l’interista è da giallo. Al 24’ manca l’ammonizione per Pavlovic su Thuram a metà campo. Lo 0-1 ha sviluppo regolare: Leao “ruba” palla a Calha senza alcun colpo punibile ma in maniera pulita. Al 25’ il rigore: Sozza non vede un pestone chiaro e a palla in gioco di Pavlovic a Thuram, interviene il Var”.