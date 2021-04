GdS – La moviola di Napoli-Inter: pulito l’intervento di de Vrij su Zielinski nel finale

L'analisi dei principali episodi della partita di ieri del Diego Armando Maradona

E' stata una partita sufficientemente corretta quella giocata ieri sera al Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter. Un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, con gli azzurri sicuramente più positivi nei primi 45' minuti e la squadra di Antonio Conte più pericolosa durante la ripresa. Per quanto riguarda i principali episodi da moviola di Napoli-Inter, stamattina La Gazzetta dello Sport si è concentrata soprattutto sull'intervento di Stefan de Vrij all'81' ai danni di Zielinski, confermando la decisione presa da Doveri di non assegnare il calcio di rigore.

Questa l'analisi della rosea:"Si comincia all’11’ con un contattino Barella-Insigne in area nerazzurra, giusto far giocare e il silent check conferma. Dubbio il fallo fischiato ad Hakimi che di testa anticipa Mario Rui che crolla a terra. Subito prima dell’intervallo Meret salva la porta bloccando la palla con un intervento pulito sul pericolo Barella. All’81’ l’episodio principale: nell’area difesa da Handanovic Zielinski va a terra dopo un contatto con De Vrij. Sul momento Doveri indica il dischetto, subito dopo vede l’indicazione del fuorigioco del secondo assistente e chiama l’offside annullando il rigore. Il Var Mazzoleni verifica che la posizione è regolare e lo manda al monitor. Doveri - che al momento in cui aveva valutato il contatto era stato urtato involontariamente da Fabian Ruiz - vede chiaro sullo schermo. Non è rigore: De Vrij prende in pieno la palla ed è poi colpito da Zielinski".