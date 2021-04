Ultim’ora dall’Inghilterra: il Tottenham esonera José Mourinho!

Il tecnico portoghese messo alla porta dopo un anno e mezzo di lavoro

In una mattinata per niente tranquilla, evidentemente sconvolta dalla nascita nella notta della Superlega, il Tottenham - che appartiene al gruppo dei 12 club fondatori - starebbe per annunciare l'esonero ufficiale di José Mourinho. A confermarlo sono stati negli ultimi minuti i principali tabloid inglesi, da Sky Sports al Mirror, passando per il Telegraph, i quali hanno già dato per fatto il licenziamento nei confronti del tecnico portoghese.