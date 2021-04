C&F – Sarà la JP Morgan a finanziare la Superlega: ecco la conferma

Da stanotte è esploso un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio

In attesa di scoprire i prossimi scenari, Calcio&Finanza ha fatto sapere che a finanziare questa fantomatica Superlega sarebbe la JP Morgan. Il nome della più grande banca al mondo era già circolato nei mesi scorsi e stando a quanto riportato dall'agenzia Reuters, "un portavoce di JP Morgan ha confermato in una e-mail il proprio coinvolgimento”. Ricordiamo che, come segnalato dalla nota ufficiale diffusa sui canali ufficiali della Superlega, "in cambio del loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d’investimento in infrastrutture e per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19”.