Dalla Spagna – Clamoroso, l’annuncio di As: “Superlega? L’Inter rischia di perdere lo scudetto”

L'Inter e i tifosi rischiano un'enorme e gigantesca beffa

La Figc, assieme alle altre federazioni (inglese e spagnola), infatti starebbe pensando di non riconoscere i campionati in corso e la vittoria finale alle squadre che rientrano per il momento nella Superlega. L'Inter, con più di metà titolo in tasca, rischierebbe così una grande beffa, con 9 punti di distacco dal secondo posto in classifica e 7 giornate al termine del campionato.