Eriksen segna e avvicina l’Inter allo scudetto. Cambia anche il suo futuro: la scelta sul mercato

Il fantasista danese è diventato uno dei titolarissimi di Conte

Il gol di Eriksen contro il Napoli , messo a segno ieri sera nella ripresa con un grande sinistro da fuori area, avvicina sempre di più l'Inter allo scudetto, ma non solo. La rete, pesantissima, certifica anche la completa rinascita del danese in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,Eriksen è diventato uno dei titolarissimi dell'Inter di Conte: l'ex Tottenham è riuscito a calarsi nell'idea di gioco del tecnico, arretrando la sua posizione di gioco e sacrificandosi in entrambi le fasi di gioco. Il suo destino è completamente cambiato, da tempo ormai Eriksen è al centro dell’Inter, in campo e fuori, nelle gerarchie di Conte e nella considerazione del club che non ha più intenzione di venderlo sul mercato.