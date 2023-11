Giudice Sportivo, UFFICIALE: multata l’Inter

Dopo quella relativa ai cori contro Lukaku in Inter-Roma, arriva un’altra sanzione per la società nerazzurra dopo l’ultimo turno di campionato. In seguito ad Atalanta-Inter infatti il Giudice Sportivo ha comminato oggi un’ammenda al club interista di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata”.