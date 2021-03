MVP Passione Inter – Inter-Atalanta, testa a testa Handa-Skriniar: la spunta il secondo. C’è anche Eriksen

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

ufficiale ( ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Si fa fatica a scegliere tra Milan Skriniar e Samir Handanovic, in merito a chi sia stato il migliore in campo nella partita di ieri sera tra Inter e Atalanta. Entrambi decisivi (il primo con il gol, il secondo con le parate), i tifosi nerazzurri che hanno partecipato alla votazione hanno scelto di assegnare la palma di migliore in campo a Skriniar, che guadagna quindi cinque punti portandosi a quota 16 in classifica generale e salendo al sesto posto. Tre punti per Handanovic, eletto secondo migliore in campo e che si appaia a Skriniar a quota 16 in classifica generale. Infine, terzo posto – e un punto in classifica – per Christian Eriksen, anch’egli positivo, benché da subentrato: con questo sale a quota 23, rimanendo al quinto posto in classifica generale.

Questa la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di campionato:

1. Nicolò Barella – 73 punti

2. Romelu Lukaku – 43 punti

3. Achraf Hakimi – 42 punti

4. Lautaro Martinez 37 punti

5. Christian Eriksen – 23 punti

6. Milan Skriniar- 16 punti

7. Samir Handanovic – 16 punti

8. Marcelo Brozovic – 15 punti

9. Alexis Sanchez – 14 punti

10. Matteo Darmian – 13 punti

11. Arturo Vidal – 7 punti

12. Andrea Ranocchia – 7 punti

13. Ivan Perisic – 5 punti

14. Stefan de Vrij – 4 punti

15. Alessandro Bastoni – 3 punti

16. Roberto Gagliardini – 3 punti

17. Stefano Sensi – 3 punti

