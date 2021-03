Pellegrini premiato nella Hall of Fame: “L’affetto dei tifosi mi commuove ancora”

Ernesto Pellegrini, ex presidente nerazzurro prima di Massimo Moratti, ha ricevuto un premio a margine della cerimonia di entrata di Cambiasso, Milito, Julio Cesar e Bergomi nella Hall of Fame dell’Inter. Pellegrini, intervistato dopo la premiazione, ha dichiarato: “Ricevere questo premio mi riporta con orgoglio ai miei dieci anni da presidente. Dove ho vinto 2 Coppe Uefa, quando la Uefa ancora contava parecchio, una Supercoppa e uno Scudetto. E ho anche qualche rimpianto per come andò, avremmo potuto fare molto di più. La prima volta che entrai a San Siro fu nel 1954, Inter-Juventus. Avevo meno di 14 anni. Vincemmo 6 a 0 e mi innamorai di quei colori nerazzurri. Quindi sono io in primis un tifoso. E sono felice del rapporto che ho sempre avuto con la tifoseria. Anzi, una delle ultime partite con solo 1000 spettatori mi è rimasta nel cuore. Quando mi hanno riconosciuto tutti mi hanno applaudito e non nego mi sia scesa una lacrima”.

“Io nella vita ho ricevuto tanto, pur partendo da poco. E allora ho deciso di dare qualcosa indietro per quanto ho avuto. Nel mio ristorante ogni giorno, anche ora in tempo di pandemia, vengono 300 persone al giorno a mangiare un pasto caldo”.

