Social – Steven Zhang ama la sua Inter: gli auguri del presidente

Nonostante le voci di una cessione dell’Inter da parte di Suning siano sempre più insistenti, Steven Zhang non perde il proprio ardore nel manifestare amore verso i colori nerazzurri. Il giovane rampollo dell’impero Suning infatti è seriamente legato alla squadra, di cui è a tutti gli effetti il primo tifoso.

In occasione del 113 esimo compleanno del club, Zhang ha fatto gli auguri alla sua Inter, al momento nel vero senso della parola, con un post sul proprio profilo Instagram dove possiamo vedere la squadra festeggiare la vittoria di ieri contro l’Atalanta e la fuga in campionato. Per una volta anche, per quanto solamente con una parola, in italiano!





