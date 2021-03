Vecino sul mancato utilizzo: “Bisogna essere umili e aspettare il proprio momento”

Appena tornato disponibile dopo un lungo stop per un problema al ginocchio, Matias Vecino, centrocampista uruguagio dell‘Inter, non ha ancora avuto modo di scendere in campo e la casella minuti giocati segna ancora un mesto zero. Tuttavia il calciatore sembra sereno e consapevole, anziché preoccupato.

Vecino, ai microfoni di ‘Sport890’, una radio sportiva dell’Uruguay, ha dichiarato: “All’Inter ci sono tanti grandi calciatori, la rosa è molto ampia. Devi essere umile e capire che spesso non giochi. La cosa che conta è che io mi faccia trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità di scendere in campo. Lukaku? Un gigante, ma buono. In Italia è molto più forte e potente fisicamente rispetto ai difensori e nessuno può scontrarsi con lui sotto quell’aspetto. Ma caratterialmente è molto gentile”.

