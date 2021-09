MVP Passione Inter – Dumfries vince e incanta subito, Skriniar insidia Barella: la classifica

L'esterno nerazzurro è stato eletto come migliore in campo dai nostri lettori

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Non poteva che essere lui l'MVP della giornata contro il Bologna, il treno olandese: Denzel Dumfries. L'esterno, alla prima da titolare, conquista subito i primi 5 punti nella classifica MVP Passione Inter. 3 punti anche per Milan Skriniar, in un momento d'oro. Il centrale nerazzurro si trova a soli due punti in classifica da Nicolò Barella che, grazie al primo gol stagionale, è riuscito a guadagnarsi 1 punto.