MVP Passione Inter – Perisic avvicina il podio, Calhanoglu in top ten

Podio ancora invariato per il momento

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Nello sfortunato pareggio nel Derby con il Milan a eccellere è stato sicuramente il grande ex, Hakan Calhanoglu, non solo per il rigore guadagnato e segnato. Con i 5 punti conquistati entra di prepotenza in top 10. Al secondo posto di giornata uno straripante Darmian, che scala così diverse posizioni, mentre Perisic, col punticino racimolato anche oggi, mette nel mirino il podio della competizione.