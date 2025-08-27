27 Agosto 2025
MVP Passione Inter – Brilla subito Sucic!
La classifica dei migliori in campo secondo la community di Passione Inter
Inizia una nuova stagione e riparte l’annuale classifica targata Passione Inter relativa al premio di MVP of the Year della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:
- Al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI) e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;
- Al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;
- I punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.
Nella vittoria sul Torino la community di Passione Inter elegge Petar Sucic MVP del match. Seguono, tra i più votati, Thuram e Bastoni.
Ecco, allora, la classifica stagionale.
MVP di giornata
Sucic 5 punti;
Thuram 3;
Bastoni 1.
Classifica MVP stagionale
- Sucic – 5 punti
- Thuram – 3 punti
- Bastoni – 1 punto