MVP PassioneInter – Shakhtar-Inter, Barella e Lukaku provano la fuga. Vidal riavvicina il podio

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

ufficiale ( ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Per quanto riguarda la sfida di Champions League pareggiata contro lo Shakhtar Donetsk, i lettori di Passione Inter hanno premiato come migliore in campo il centrocampista Nicolò Barella, che raccoglie cinque punti ed allunga leggermente su Romelu Lukaku, che ne guadagna solamente tre. Un punto per Arturo Vidal, che avvicina l’ultima piazza del podio occupata al momento da Lautaro Martinez.

1. Nicolò Barella – 16 punti

2. Romelu Lukaku – 14 punti

3. Lautaro Martinez – 8 punti

4. Achraf Hakimi – 7 punti

5. Alexis Sanchez – 6 punti

6. Arturo Vidal – 6 punti

7. Matteo Darmian – 3 punti

8. Roberto Gagliardini – 1 punto

9. Christian Eriksen – 1 punto

10. Andrea Ranocchia – 1 punto

