MVP Passione Inter – Skriniar e Barella tentano la fuga, Correa si riavvicina al podio

Seconda vittoria stagionale per Skriniar

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Skriniar prova a riacciuffare Nicolò Barella (3 punti anche per lui in questa giornata) con la seconda vittoria stagionale come MVP dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid: secondo successo consecutivo, quindi, per lo slovacco - che infila in saccoccia 5 punti - nella competizione più importante a livello europeo. Sono ancora 6 i punti a dividere i due nerazzurri ma dietro sembra che non ci sia nessuno a minacciarli. 1 punto per Correa e il suo tiro a giro contro lo Shakhtar che si riavvicina al podio. Questa la classifica aggiornata: