Napoli-Cagliari, è CAOS Var: cosa sta succedendo

Momenti di tensione nella 38a giornata di Serie A. Intorno al 30′, allo Stadio Maradona, la gara Napoli-Cagliari si è fermata per via di un problema di comunicazione tra il VAR e l’arbitro La Penna.

La gara è stata ferma per quasi 5 minuti, prima che il collegamento è stato ripristinato. L’oggetto del controllo era un gesto di Makoumbou nei confronti di Raspadori, che però non è stato valutato da cartellino rosso.

In realtà, i problemi non sembrano esseri placati del tutto, tanto che la gara è stata ferma per un’ulteriore minuto, prima di ripartire nuovamente. In caso estremo di mancanza di comunicazione, da protocollo è previsto che ci sia un walkie-talkie tra quarto ufficiale e sala VAR.