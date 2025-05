Squalifica Calhanoglu: cosa succede in caso di spareggio

Avvio di gara ad alto ritmo in Como-Inter, gara valida per la 38a e ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Fabregas ha approcciato la gara con personalità, provando a mettere in difficoltà i nerazzurri.

A farne le spese è stato Hakan Calhanoglu, ammonito dopo meno di un quarto d’ora. Un giallo pesante per il centrocampista turco, che era diffidato e sarà costretto a saltare la prossima gara.

In caso di arrivo a pari punti, e quindi di evenutale spareggio Scudetto, Calhanoglu sarebbe costretto a saltare lo scontro diretto con il Napoli. Altrimenti, la squalifica verrà scontata nella prima giornata del prossimo campionato.