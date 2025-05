Marotta annuncia in DIRETTA il futuro di Inzaghi

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente sfida Como-Inter, valida per la 38a e ultima giornata di Serie A, che deciderà chi vincerà lo Scudetto.

Como-Inter, le parole di Beppe Marotta

SCUDETTO – “Abbiamo l’obbligo di crederci e automaticamente i giocatori sono professionisti e sanno che è una partitai mportante. Il destino è nelle mani altrui, ma dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in campionato”.

SILENZIO STAMPA – “Silenzio stampa perché ci sentiamo penalizzati dagli arbitri? Non voglio entrare in questo argomento stasera. Io credo che il silenzio sia anche una forma di comunicazione. Poi deve essere interpretato da taluni e spiegata da altri, ovvero noi, ma non è il caso. Abbiamo deciso di farlo non per mancanza di rispetto, ma perché c’era tensione in quel momento ed è giusto gestire i momenti difficili”.

CONTE – “Se sono d’accordo con Conte? Da questo punto di vista sì, perché il campionato è come un Giro D’Italia, mentre in Champions ci sono circostanze che ti aiutano. Quest’anno però noi abbiamo giocato 15 partite in più nelle altre competizioni ed è normale che ci siano state queste difficoltà da parte nostra”.

FUTURO INZAGHI – “Interesse dall’Arabia per Inzaghi? Il contratto non è in scadenza. Quello che conta non è l’aspetto formale, ma sostanziale. Abbiamo creato un rapporto di grande simbiosi con Inzaghi, che è un grande professionista e sicuramente è l’artefice maggiore di questo ciclo straordinario. Da parte nostra c’è la massima volontà di proseguire. Non credo ci siano campanelli che suonano in senso contrario. Ora non è il caso di parlarne, a bocce ferme, finita una parte della stagione prima del Mondiale per Club, ci confronteremo e valuteremo una proposta di prolungamento di contratto”.