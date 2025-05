L’Al-Hilal non molla Inzaghi: OFFERTI 50 milioni

L’Inter si gioca due partite cruciali per un verdetto finale sulla propria stagione e che potrebbero avere ripercussioni anche sul futuro. Ad oggi, i nerazzurri sembrano intenzionati a proseguire con Simone Simone Inzaghi, ma dall’Arabia Saudita arrivano tentazioni importanti per il tecnico.

Come riportato da L’Equipe, infatti, l’Al Hilal non avrebbe assolutamente abbandonato l’idea di portare Inzaghi sulla propria panchina e, al contrario, avrebbe rilanciato, presentando un’offerta da 50 milioni di per due stagioni all’attuale allenatore dell’Inter.

Come già raccontato dalla redazione di Passione Inter negli scorsi giorni sul futuro di Inzaghi, la volontà dell’allenatore sarebbe però quella di proseguire in nerazzurro, ma prima di avere certezze aspetta un confronto con la dirigenza al termine della stagione.