Nicola: “Napoli? Un clima così non si vedeva da anni”

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, nel prepartita della sfida contro il Napoli (decisiva anche per lo Scudetto in competizione con l’Inter) ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo il suo pensiero:

“Ho detto che era un previlegio e una responsabilità fare l’ultima partita contro la prima in classifica. Credo che ci sarà tutto esaurito, in un clima che in Italia non si vedeva da anni. Siamo orgogliosi di questo, bisognerà fare una prestazione importantissima. Fa parte del gioco e credo sia anche la parte bella dell’essere avversari. Lo si fa più per dare fastidio, ovviamente i tifosi tifano sempre per la squadra e lo sappiamo bene. Siamo qui per fare del nostro massimo”.