Como-Inter, formazioni UFFICIALI: Inzaghi cambia modulo

Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, per Como-Inter, gara valida per la 38a giornata del campionato di Serie A, ultima occasione per i nerazzurri per acciuffare il sogno Scudetto, anche se tutto dipenderà dal risultato del Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma venerdì 23 maggio alle 20.45.

Inzaghi sceglie la via del turnover cambia diversi giocatori rispetto alla sfida con la Lazio. Il tecnico ripropone il 3-4-2-1 visto contro il Torino, con Zalewski e Correa, alle spalle di Taremi. Torna in panchina Lautaro Martinez, che potrebbe entrare a gara in corso.

Di seguito le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.