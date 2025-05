Como-Inter, Inzaghi RIBALTA la formazione: ecco perché

Mancano pochissime ore all’ultimo atto di questo campionato che vedrà l‘Inter di scena in trasferta sul campo del Como. I nerazzurri si giocheranno sino all’ultimo istante di questa giornata lo scudetto con il Napoli, sapendo di non poter più dipendere dal proprio risultato. Servirà infatti una frenata brusca della squadra di Conte al Maradona contro un Cagliari già salvo, altrimenti ai ragazzi di Inzaghi non servirà nemmeno vincere.

Nonostante il solo punto di distanza in classifica, il tecnico nerazzurro sembra aver deciso durante la rifinitura di stravolgere la formazione in vista di Como. Contrariamente a quanto si ipotizzava nei giorni scorsi, a scendere in campo sarà una squadra sensibilmente segnata dal turnover. Solo tre potenziali titolarissimi – Sommer, Dimarco e Calhanoglu – dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, è maturata nelle scorse ore nella testa di Inzaghi per diversi motivi. Il primo, anche il più scontato, riguarda l’appuntamento di sabato 31 maggio in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Una partita dal peso specifico enorme, verso la quale il tecnico interista non ha intenzione di correre rischi.

Il secondo motivo, invece, riguarda i risultati recenti dei suoi ragazzi. Con una formazione prevalentemente composta da titolari, l’Inter si è fermata sul pareggio per 2-2 nell’ultimo scontro di San Siro con la Lazio. Nei turni precedenti, contro Verona e Torino, erano invece arrivate due ottime vittorie, sebbene il turnover adottato. Da qui la scelta di dare fiducia a tutto l’organico, con occhio puntato su Napoli e l’altro sulla finalissima di Champions League.