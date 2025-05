Maglie dell’Inter a ruba a Marsiglia: il curioso motivo

Negli ultimi giorni, è letteralmente esplosa la percentuale di vendita delle maglie dell’Inter a Marsiglia. Una tendenza così forte non si era mai registrata in tutta la città nei confronti dei colori nerazzurri. Dietro questo improvviso attaccamento del popolo marsigliese al club nerazzurro, c’è ovviamente un motivo che giustifica perfettamente il boom esponenziale.

A svelarlo, ai microfoni di Footmercato, è stato uno dei tanti rivenditori di maglie di Plan de Campagne, il quale ha raccontato: “Per tutto l’anno non c’è stata alcuna richiesta, nessuno voleva la maglia dell’Inter. Sembra che tutta la gente stia diventando adesso interista. È pazzesco! Pregheremo davvero che l’Inter vinca“. La ragione è piuttosto semplice: in quanto rivale numero uno del Psg, tutta Marsiglia da qualche giorno ha iniziato a fare il tifo per l’Inter verso la finale di Champions League di Monaco.

“Siamo gli unici ad averlo in Francia, vogliamo rimanerci per molti anni“, ha spiegato un tifoso del Marsiglia facendo riferimento all’unica Champions vinta dal club nel 1993, peraltro contro il Milan. Corsi e ricorsi storici, ma soprattutto una rivalità accesissima che negli ultimi giorni ha reso l’Inter ancor più popolare tra i tanti rivali del Paris Saint Germain.