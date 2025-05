Biasin: “Futuro di Inzaghi non è scontato. Allegri aspetta”

Il futuro di Inzaghi all’Inter è divenuto un tema più caldo dopo l’indiscrezione della mega offerta dall’Arabia Saudita per il tecnico. La volontà dell’allenatore, però, sembrerebbe essere quella di rimanere, ma ancora nulla sarebbe totalmente certo.

Lo ha chiarito Fabrizio Biasin a Cronache. Il giornalista ha affermato come Inzaghi e l’Inter si incontreranno dopo la finale di Champions League per fare il punto sul futuro. La volontò sembrerebbe essere quella di proseguire insieme, ma nulla può essere scontato. E intanto Allegri sarebbe un’opzione concreta sullo sfondo.

Queste le sue parole:

“Io dico che Allegri è un’ottima opzione per tante squadre. Io credo che lui, che è molto bravo a gestire le sue cose, stia aspettando: Allegri aspetta. Aspetta perché sa che possono capitare mille cose. La finale di Champions cambia le prospettive sotto tanti punti di vista. La vinci e sei appagato, la perdi e non ti vogliono più. La vinci e devi programmare il prossimo futuro. Dopo la finale Inzaghi parlerà coi dirigenti per trovare un punto d’incontro, che è probabile che si possa trovare, ma non è scontato che venga trovato. Presumibilmente andrà bene, ma se non dovessero trovare un punto d’incontro, chi arriva all’Inter? Allegri in quel caso non mi stupirebbe affatto. Per me sono tante le possibilità che Inzaghi decida di andare avanti insieme alla società, però è sbagliato dare tutto per scontato. Non c’è niente di scontato e tutti i dirigenti stanno facendo i ragionamenti se saltasse il banco”.