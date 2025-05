Dove vedere Como-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Como-Inter, 38^ giornata Serie A

Il campionato di Serie A è ormai giunto agli sgoccioli e in questa settimana emetterà i suoi verdetti finali. L’Inter cercherà di vincere sul campo del Como per mettere pressioni al Napoli primo con un punto di vantaggio e impegnato in casa contro il Cagliari.

Il calcio d’inizio di Como-Inter, gara valida per la 38^ giornata di Serie A, ora è infatti fissato per venerdì 23 maggio alle ore 20:45.

Como-Inter, dove vederla: Dazn o Sky?

Como-Inter verrà trasmessa venerdì 23 maggio alle ore 20:45 in diretta tv solo da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match di quest’ultimo turno sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Como-Inter in diretta insieme a voi!