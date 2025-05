RETROSCENA Inzaghi sul rigore di Bisseck: “Me ne vado”

Era stato chiaro fin da subito come Simone Inzaghi non avesse gradito la revisione del VAR in Inter-Lazio sull’episodio del fallo di mano di Bisseck, divenuto poi il calcio di rigore decisivo per il 2-2 finale. Il tecnico l’aveva presa male già in campo, venendo espulso, trincerandosi poi nel silenzio stampa post-partita.

La conferma è arrivato dall’ultimo episodio di BordoCam di DAZN, che mostra la reazione di Inzaghi, che prima ancora che Chiffi vada al monitor, minaccia di andarsene dal campo, convinto del fatto che le braccia di Bisseck fossero attaccate al corpo.

Questo il video: