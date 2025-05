Probabili formazioni di Como-Inter: la scelta su Lautaro

L’Inter conclude il suo campionato di Serie A 2024/25 con la trasferta a Como nella quale cercherà i 3 punti che spera possano bastare per riprendersi il primo posto all’ultima giornata. Servirà però che il Napoli in casa contro il Cagliari non vinca la sua partita: i due match andranno in scena in contemporanea, venerdì 23 maggio alle ore 20:45 (qui le info su dove vedere la partita).

Per questa sfida decisiva per le sorti dello Scudetto, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile senza pensare già alla finale di Champions League del 31 maggio. In campo infatti dovrebbe andare praticamente tutti i titolari ad eccezione di Pavard e Lautaro che non sono ancora al meglio e verranno gestiti magari soltanto per uno spezzone finale.

Di seguito le probabili formazioni di Como-Inter: