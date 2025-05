La cronaca in diretta di Como-Inter: segui la partita live

Il 23 maggio 2025 è in programma Como-Inter, gara valida per la 38a giornata di Serie A. Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per mettere pressione al Napoli e sperare in un passo falso degli uomini di Conte per vincere lo Scudetto.

A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Como-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Como-Inter: segui la 38a giornata Serie A

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali di Como-Inter

COMO (4-3-3): 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret, 23 Perrone, 33 Da Cunha; 79 Paz, 11 Douvikas, 7 Strefezza.

A disposizione: 22 Vigorito, 30 Butez, 2 Kempf, 6 Iovine, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 10 Cutrone, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 19 Ikoné, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 90 Azon.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 32 Dimarco; 11 Correa, 59 Zalewski; 99 Taremi.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: DAVIDE MASSA.

Assistenti: Perrotti, L. Rossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Pezzuto.

SQUALIFICATI

Como: Goldaniga (1)

Inter: Inzaghi (allenatore, 1)

DIFFIDATI

Como: Caqueret, da Cunha, Engelhardt, Kempf, Moreno, Roberto S., Strefezza

Inter: Asllani, Bisseck, Çalhanoglu, Pavard