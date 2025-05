Allarme Inter: infortunio al ginocchio e cambio immediato

Secondo tempo tranquillo per l’Inter in casa del Como, nella 38a e ultima giornata di Serie A. I nerazzurri, in vantaggio di un uomo e di due gol, sono concentrati anche sulla gestione delle forze in vista della finale di Champions League. In questo senso, però, potrebbe essere arrivata una brutta notizia.

Al 60′, infatti, Yann Bisseck è stato sostituito per un problema al ginocchio. L’episodio scatenante sarebbe stata una conclusione respinta dal difensore, che avrebbe fatto girare l’arto in maniera non naturale. Il tedesco si è subito accasciato a terra dolorante, per poi uscire dal campo zoppicando.

Una notizia negativa per Inzaghi a una settimana dalla sfida con il Paris Saint-Germain. Le condizioni di Bisseck andranno valutate meglio dopo la gara e nei prossimi giorni, per stabilire precisamente l’entità del problema. In quel ruolo, inoltre, l’Inter attende di riavere Pavard: il francese sta recuperando, ma ad oggi è ancora indisponibile.