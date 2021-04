Napoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Barella dal 1′, sulle fasce Hakimi e Darmian

Ecco le scelte dei due allenatori per il posticipo della 31^giornata

Calcio di inizio alle ore 20:45 per il posticipo della 31^giornata di campionato. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano Napoli e Inter un un match che vede due squadre lottare per due obiettivi opposti: i nerazzurri vogliono chiudere definitivamente il discorso scudetto e rispondere alla vittoria del Milan secondo in classifica, i partenopei vogliono mettere pressione alla Juventus quarta in classifica per la lotta Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori: